الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد، إذ تضمن الاحتفال فقرات تسبيح وصلاة وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال القس ياسر كوكو راعى الخدمة السودانية في عظته ، المجوس صاروا وراء النجم للبحث عن يسوع الطفل المولود من العذراء مريم، فعندما علموا أن ملكا قد ولد، قطعوا مسافة طويلة لرؤيته وإعطائه هدايا ثمينة والسجود له لأنهم أدركوا أنهم في محضر الله.

وأضاف القس ياسر، يريدنا الله أن نطلبه باجتهاد ومثابرة حيث أن العبادة اختيار نابع من إرادتنا الحرة وأننا مدعوون لتقديم عبادة حقيقية للرب، عبادة تقودها كلمة الله، وأوضح أن الحل لكل الأسئلة المحيرة فى حياتنا موجود في كلمة الله.

واختتم متعجبا: إذا ما كنت تتطلع أن تعيش أفراح السماء الدائمة أم أفراح العالم الوقتية الزائلة، وحث الحضور أن يختلسوا الفرصة ويقبلوا الله في حياتهم.

استقبل منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ساميفوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، كما استقبل الأب البطريرك عددًا من الآباء الكهنة، من مختلف الكنائس القبطية الكاثوليكية، يرافقهم أبناء الرعايا، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث ثمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى.

وقال رئيس الأساقفة: نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا.

وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد.