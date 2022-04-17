بموكب وترانيم.. الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد السعف

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت الخدمة السودانية اليوم الأحد بقداس أحد الشعانين، المعروف باسم أحد السعف، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث صلى القداس القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية.

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل القس وشعب الكنيسة سعف النخيل تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا لهاوشعنا أي خلصنا، ويعتبر أحد السعف ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل ، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.







