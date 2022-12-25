"التموين" تشن حملات موسعة في بورسعيد وتحرر 44 محضرا خلال 72 ساعة

قاد الحملات التموينية، المهندس خالد فهمى، مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى، رئيس الرقابة، وحسن عبد الله وياسر جمعة، العربى عبد الحليم، محمد السحراوى، كبار مفتشى الرقابة، وبالإشتراك مع إدارة حماية المستهلك والمهندسة سحر الدسوقى، وبالتنسيق والإشتراك مع مباحث التموين والعميد سهيل الجبالى.

تمكن رجال الرقابة التموينية، من ضبط ثلاث محال تجارية دائرتى الضواحى والزهور بمنطقة الـ 5000 وحدة، ومنطقة المجمع الإسلامى، قاموا ببيع كمية تقدر بـ 300 كيلو جرام من الأرز للمواطنين بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتم مصادرة الأرز، والتحفظ عليه لحين صدور قرار النيابة بالبيع.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر ب 200 كرتونه خل بكل كرتونة 12 زجاجة، بإجمالى 2400 زجاجة، كما تمكنوا من ضبط كمية تقدر بـ 160 زجاجة خل آخرين بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

وضبطت الحملات، كمية تقدر بـ250 كيلو جرام عدس مجهول المصدر مخالفاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وإستطاع رجال الرقابة أن يقوموا بضبط أحد المحال الخاصة ببيع الحلويات الشرقية، قام بالإستيلاء على 100 كيلو جرام سكر تموينى بدون وجه حق بعرض إستخدامها فى تصنيع الحلويات الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى إطار جهود الرقابة بنطاق الأسواق تم :

1-تحرير ( 20 ) محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية.

2-تحرير ( 10 ) محضر شهادات صحية .

وفى مجال المخابز البلدية التموينية جاءت المخالفات كالتالي :

1- تحرير ( 8 ) تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين .

2- تحرير (4) تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات

3- تحرير (4) تقرير عدم نظافة أدوات العجين .

4- تحرير (2) تقرير عدم وجود قائمة تشغيل

وتستمر جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفى حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.