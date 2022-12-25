اليوم السابع
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محافظ الأقصر يقود حملة على الأسواق.. وضبط 13 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:37 ص
محافظ الأقصر يقود حملة على الأسواق.. وضبط 13 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء محافظ الأقصر خلال ضبط 13 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة علي عدد من الأسواق لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار، حيث وجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء هشام أمنة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها، وذلك بهدف التأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية، حيث قاد المحافظ حملة مكبرة تم خلالها ضبط ما يقرب من 13 طن أرز أبيض قبل بيعها في السوق السوداء بسعر أعلى من السعر الرسمي والتسعيرة الجبرية باعتبار الأرز سلعة استراتيجية قبل تداوله وبيعه في السوق السوداء، وتم التحفظ علي كميات الأرز المضبوطة بمطحن الاتحاد بمدينة الأقصر، كما تم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته إلى النيابة لاتخاذ اللازم.

وكان محافظ الأقصر قد قاد حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع والإلتزام بالأسعار الرسمية، وضمت الحملة قيادات وأعضاء مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبالتنسيق مع مباحث تموين الأقصر برئاسة الرائد عمرو بدران، وتم خلال الحملة ضبط الكمية المذكورة بناحية قرية منشاة العماري قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث شارك في الحملة كل من عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة بمديرية التموين بالمحافظة، وأيمن رمضان مدير إدارة تموين بندر الأقصر، وشريف سعد المفتش بالمديرية.

 

المحافظ خلال ضبط 13 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء
المحافظ خلال ضبط 13 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء

 

ضبط 13 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء بالأقصر
ضبط 13 طن أرز قبل بيعهم بالسوق السوداء بالأقصر

 

محافظ الأقصر يقود حملة لمتابعة توافر السلع
محافظ الأقصر يقود حملة لمتابعة توافر السلع

 


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