إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وزوجته ونجليه بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم وجود مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص والمعاينة تبين من خلال التحريات بانقلاب سيارة ومصابين بطريق سوهاج – البحر الأحمر دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو ميخائيل م ح م 35 سنة مصور فوتوغرافي بالغردقة ويقيم أسيوط قادماً من محافظة البحر الأحمر أتجاه محافظة أسيوط أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " بجرح بالجبهة أعلي العين اليمني وكدمات متفرقة بالجسم "، وإصابة زوجته ساره ع ع 32 سنة ربة منزل " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وإصابة نجله كيرولس م م ح 6 سنوات " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وإصابة كاران م م ح عامين " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة وتم نقلهم لمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث والتي قامت برفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق علق توقفه جزئيا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.