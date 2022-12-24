القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر و التنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار حفر (عدد 9 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهم، وتم العثور على حفرة بعمق 8 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بغرض التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.