مصرع طفل رضيع سقط عليه جزء من حائط فى دار السلام بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لانهيار جزئى من حائط عليه بمنزله بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية بوفاة الطفل م . ا . ا يبلغ من العمر سنة واحدة على إثر إنهيار جزئى من حائط عليه بالمنزل مما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت منطقة حلقة السمك دائرة مركز شرطة طهطا، شهدت انهيار سقف منزل من الداخل نتج عن الإنهيار إصابة سيدة تبلع من العمر 63 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وشاب يبلغ من العمر 39 سنة بنفس الإصابة وتم نقلهما للمستشفى العام بطهطا لتلقى العلاج والحالة العامة مستقرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث إنهيار جزئى لمنزل بدائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا التي أنتقلت وأخذت كافة الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية بعد فرض كردون أمنى بالمنطقة وتبين حدوث إنهيار سقف منزل من الداخل بشارعأبوالهوى بمنطقة حلقة السمك دائرة مركز طهطا نتج عن الإنهيار إصابة رضا . ا. م 63 سنه بسحاجات وكدمات بالجسم، وإصابة محمد . ا .39 سنه بسحاجات وكدمات بالجسم تم فرض كردون أمنى بالمنطقة وأنتقلت لجنة من الإدارة الهندسية لمكان الإنهيار لإعداد التقرير اللازم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.