وفاة طالبة بكلية التربية الرياضية أثناء امتحان العملى في قنا

توفيت طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، اليوم السبت، أثناء أداء الامتحانات العملية بالكلية في جامعة جنوب الوادى، وذلك نتيجة تعرضها لأزمة قلبية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وفاة طالبة بكلية التربية الرياضية أثناء إداء امتحان العملى بالكلية وذلك نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، وتبين أن الطالبة فى الفرقة الثانية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما سادات حالة من الحزن بين الطلاب بعد وفاة زميلتهم بالكلية.

وكان تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، يرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم تفقد المبانى الجديدة تحت الإنشاء بفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، والتى من المقرر إنشاء كلية سياحة فنادق بها وكذلك كلية علوم تطبيقية ومبان أخرى.

واستمع وزير التعليم العالى من الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة عن مكونات مبانى الجامعة، والتى تقع على مساحة 500 فدان وتم استلامها منذ عام 2012 وتم انطلاق اوكل كلياتها فى 2019.

كما رافق وزير التعليم العالى خلال جولته الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وكذلك عدد من أساتذة كليات الجامعة المختلفة، وأكد الوزير خلال جولته على انطلاق كلية السياحة والفنادق للدراسة خلال العام المقبل.

وأجرى وزير التعليم العالى حولة تفقدية داخل كليات فرع الجامعة حيث تفقد عدد من المعامل داخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، بحضور الدكتور أسامة عمارة عميد الكلية، حيث قدم روبورت داخل احدى المعامل باقة من الورد لوزير التعليم العالى أثناء جولته داخل المعامل بكلية الحاسبات.

من جانب آخر وصل إلى فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة رؤساء الجامعات المختلفة لمدينة الغردقة استعدادا لانعقاد المجلس الاعلى للجامعات بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، ورؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالى.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم السبت، آخر استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022 / 2023 خاصة فى ظل انطلاق الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى.

كما يستعرض الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى الرباط عاصمة المغرب وترأسه الجلسة الافتتاحية للدورة (43) للمجلس التنفيذى لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".