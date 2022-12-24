وزير التعليم العالي يتفقد مبان تحت الإنشاء بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم تفقد المباني الجديدة تحت الإنشاء بفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، والتي من المقرر إنشاء كلية سياحة فنادق بها وكذلك كلية علوم تطبيقية ومبان أخرى.

واستمع وزير التعليم العالي من الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة عن مكونات مباني الجامعة، والتي تقع على مساحة 500 فدان وتم استلامها منذ عام 2012 وتم انطلاق اوكل كلياتها فى 2019.

كما رافق وزير التعليم العالي خلال جولته الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، وكذلك عدد من أساتذة كليات الجامعة المختلفة، وأكد الوزير خلال جولته على انطلاق كلية السياحة والفنادق للدراسة خلال العام المقبل.

وأجرى وزير التعليم العالي حولة تفقدية داخل كليات فرع الجامعة حيث تفقد عدد من المعامل داخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور أسامة عمارة عميد الكلية، حيث قدم روبورت داخل احدى المعامل باقة من الورد لوزير التعليم العالي أثناء جولته داخل المعامل بكلية الحاسبات.

من جانب آخر وصل الي فرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة رؤساء الجامعات المختلفة لمدينة الغردقة استعدادا لانعقاد المجلس الاعلي للجامعات بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف ، ورؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء القطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالى.