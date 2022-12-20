طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحتفل بتكريم الأوائل والمتميزين بكلية التربية الرياضية

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج حفلاً لتكريم الاوائل والمتميزين في الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من اجل مصر، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد عبد الله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة علي أن الجامعة حريصة على الاحتفال بتكريم طلابها المتفوقين والمتميزين في كافة الأنشطة، بهدف تشجعيهم على الاستمرار في التميز والنجاح، الي جانب إضفاء البهجة على وجوه أبنائنا الطلاب وأسرهم، داعياً علي ضرورة تشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، لأهميتها فى تعزيز السلوك الإيجابي، وتبادل الخبرات والثقافات مع زملائهم خلال مشاركاتهم الخارجية بالأنشطة التي تنفذ علي مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني انه تم خلال الحفل تكريم الطلاب، وتسليمهم شهادات التقدير تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد في العملية التعليمية، وتحقيق مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية، حيث يعد هذا الاحتفال ضمن الانشطة الطلابية التي تحرص طلاب من اجل مصر علي تنظيمها علي مدار العام، والتي تساهم في اندماج الطلاب بالبيئة الجامعية، وربطهم بالمجتمع الأكاديمي، والانخراط في أجواء الجامعة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

ووجه الدكتور عبد الناصر يس الشكر للقائمين علي تنفيذ هذه الاحتفالية، ولأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا بأدائهم وجهدهم الدؤوب لتطوير العملية التعليمية بالكلية، مشيداً بالطلاب المتميزين والذين سيحملون لواء التنمية بالمستقبل باعتبارهم جيل قوى قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التطوير والتنمية.

كما ثمن الدكتور خالد عمران كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها طلاب من اجل مصر التي تهدف الي حث الطلاب على تقديم المساعدة ومد يد العون، لخدمة طلاب الجامعة والمجتمع الخارجي، مثمناً جهودهم في تنظيم هذه الاحتفالية.

وقال الدكتور احمد عبدالله انه شارك في الاحتفالية اكثر من 600 طالب وطالبة من طلاب الفرق المختلفة بالكلية، حيث تم تكريم أوائل الكلية في العام الدراسي الماضي، كما تم تكريم المتميزين في الانشطه الطلابية المختلفة.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد ان الحفل بدأ بالسلام الجمهوري ثم تم عرض فيديو لأنشطة طلاب من أجل مصر علي مدار عام 2022، والذي تضمن انشطة رياضية وثقافية وعلمية وفنية ومجتمعية كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والموسيقية.



تكريم المتميزين بكلية التربية الرياضية



من اجل مصر تكرم الطلاب المتميزين (2)



من اجل مصر تكرم الطلاب المتميزين (3)