اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ أسوان لبحث المساهمة فى خطط التنمية بالمحافظة

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:32 ص
وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ أسوان لبحث المساهمة فى خطط التنمية بالمحافظة وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ أسوان
كتب عبد الحليم سالم

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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات. 
 
وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة. 
 
شمل اللقاء تناول
موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية والبدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان. 
 
ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظة بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.
 
 

اسوان

كيما

الصناعة

قطاع الاعمال

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ أسوان



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