"حياة كريمة" تحول الحلم إلى حقيقة داخل قرية المنشية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

رصدت عدسة "اليوم السابع" مشروعات التنمية والتطوير الجارية بقرية المنشية فى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى ساهمت فى تحول القرية البسيطة إلى ريف حضارى يعيش فيه السكان بواقع أشبه بالمدينة فى الخدمات المقدمة، خاصة بعد انتهاء العديد من هذه المشروعات ودخولها الخدمة لتوفير احتياجات المواطنين وسد متطلباتهم.

قال محمود حسين، رئيس مجلس قروى المنشية التابع لمركز كوم أمبو محافظة أسوان، إن قرية المنشية تشهد تنفيذ ما يزيد عن 27 مشروعاً مختلفاً فى شتى المجالات الخدمية والتنموية المتنوعة، ومنها نحو 23 مشروعاً تم الانتهاء منهم بنسبة 100% وتم دخولهم للخدمة ومنهم مشروع: إنشاء وحدة إسعاف بالسلسلة وإحلال وتجديد مركزى شباب السلسلة والمنشية، بجانب الانتهاء من كوبرى الترعة وكوبرى غبارة، وكذلك الانتهاء من إنشاء مجمع زراعى، وإنشاء مدرسة ثانوي عام بالمنشية الجديدة، وصيانة مدارس "مجمع المنشية الابتدائية بالمنشية الجديدة والمنشية الجديدة الابتدائية بالمنشية ومدرسة أبورواى والمنشية بحرى والكمبيل والسلسلة بحرى الابتدائية والسلسلة المحطة الإعدادية والمنشية شرق الابتدائية"، بجانب الانتهاء من مجمع الخدمات والوحدة الصحية بالسلسلة المحطة.

وأشار إلى أن هناك مشروعات أخرى أوشكت على الانتهاء منها الوحدات الصحية والكبارى وتبطين الترع ومشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومركز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات التى تخدم سكان قرى المنشية البالغ عددهم نحو 45 ألفا و83 نسمة، موزعين على 21 تابع من توابع قرى المنشية، مؤكداً على الاستمرار في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وفقاً لتوجيهات محافظ أسوان.

في المقابل أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت دافع كبير لتحقيق انطلاقه وإحداث نقلة نوعية بدعم من مجلس الوزراء بإشراف الدكتور مصطفى مدبولى، والوزارات المختصة لتتبوأ أسوان المكانة التى تستحقها سياحياً واستثماريا واقتصاديا، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المنفذة غير مسبوقة فى كافة المبادرات الرئاسية وقطاعات العمل العام والتى ظهرت بشائرها من خلال تنفيذ 516 مشروعاً لمبادرة حياة كريمة، فيما جار العمل فى 682 مشروعاً من إجمالى 2321 مشروعاً بالمرحلتين الأولى والثانية، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه، تجرى داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية وتابع و380 نجعاً وكفراً وعزبة.



المجمع الزراعى



تبطين الترع



تطوير المدارس



توفير مظلات للطلاب



حياة كريمة فى قرية المنشية



دورات مياه عامة مطورة



سعادة المواطنين بالمشروعات



سكان القرية



صحفى اليوم السابع من موقع إنجازات حياة كريمة



قرية المنشية



كبارى جديدة_1



مبان خدمية



مجمع خدمات المواطنين



مدارس



مستوى النظافة_1



مشروع الصرف الصحى