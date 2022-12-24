مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقى اخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى، ودراجة بخارية، ووجود ومصاب.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند منطقة أبو عيطة، وأسفر عن مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان أصيب 13 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل على طريق القاهرة - أسيوط، الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط، الصحراوى الغربى، بعد طوامع قرية قصر الباسل اتجاه الريان بـ 5 كيلو ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وتم نقل المصابين، إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.