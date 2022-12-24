التحريات تكشف ملابسات مصرع طفلين فى حادث تصادم بالواحات البحرية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل حادث مصرع طفلين في حادث تصادم بمنطقة الواحات، وتبين أنا لطفلين خلال استقلالهما دراجة بخارية، صدمتهما سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابتهما، ومفارقتهما الحياة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم التحفظ على مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لقى طفلين مصرعهما في حادث تصادم دراجة بخارية بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المتوقين الي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود حالتي وفاة بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال بالفحص تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بمدخل القرية، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة ومرافقه، وهما أمير سامي صفي الدين 14 سنة وأحمد شلقامي إبراهيم 14 سنة، وتلاشي معالم الدراجة بالكامل.

ونقل جثمانا الضحيتين إلى مشرحة مستشفى الواحات البحرية تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، ووفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو مترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.