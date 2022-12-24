إصابة مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة منشأة لطف الله بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط، الصحراوي الغربي، بعد طوامع قرية قصر الباسل اتجاة الريان بـ 5 كيلو ووحود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وتم نقل المصابين، إلي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.