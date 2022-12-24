اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
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إصابة مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة منشأة لطف الله بالفيوم

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:07 م
إصابة مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة منشأة لطف الله بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطنان، في حادث إنقلاب دراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، امام نادي المحافظة، بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم، ووجود مصابين .

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان أصيب 13 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل على طريق القاهرة - أسيوط، الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط، الصحراوي الغربي، بعد طوامع قرية قصر الباسل اتجاة الريان بـ 5 كيلو ووحود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وتم نقل المصابين، إلي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 
 
 
 

 


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