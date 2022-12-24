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مصرع شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالواحات البحرية

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:36 م
مصرع شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالواحات البحرية سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الواحة بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية ، وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة قسم الواحات البحرية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.
 
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث وفاة شخصين، وجري نقلهما إلي مستشفي الواحات المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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