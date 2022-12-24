مصرع شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالواحات البحرية

كتب: عبد الرحمن سيد

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة قسم الواحات البحرية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث وفاة شخصين، وجري نقلهما إلي مستشفي الواحات المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.