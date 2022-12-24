ضبط 363 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على أسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

تمكنت مديرية التموين بدمياط من ضبط عدد من المخالفات التموينية بأسواق المحافظة، وذلك عقب تنفيذ عدة حملات استهدفت مجموعة من المحال التجارية والأسواق، لمتابعة التزام أصحاب المحال بالتعليمات المقررة بشأن الإعلان عن أسعار السلع وكذلك توفيرها أمام الجمهور.

وتمكنت حملات التموين بدمياط من تحرير 363 مخالفة متنوعة خلال الأسبوع الأخير من من الشهر الجاري، جاء منها 24 مخالفة خاصة للمخابز، فضلا عن 339 مخالفة خاصة بعدم الاعلان عن أسعار السلع، ومخالفة الاشتراطات الصحية، فضلا عن حجب السلع لإعادة بيعها بالسوق السوداء أعلى من الأسعار المقررة.

ومن جانبه، أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تكثيف حملات رقابية على أسواق المحافظة، مشيرا إلي وجود لجان لمتابعة نتائج تلك الحملات.

وذكر وكيل تموين دمياط، أن المديرية قامت بجهود مكثفة أيضا لملاحقة محتكري السلع، مشيرا إلي أنه تم تحرير 159 محضر ضد المزارعين الممتنعين عن توريد الارز الشعير إلي الشون والمضارب المعتمدة، موضحا أنه تم ضبط 7 مخازن سرية تحتوى على كميات من الأرز بلغت 150 طن، مشيرا إلي أنه تم تحرير المضبوطات وعرضها على النيابة العامة والتي قررت إعادة بيعها بالسعر الرسمي وإيداع مبالغ المتحصلات خزينة المحكمة على ذمة القضية.

واضاف أيضا أن هناك تعليمات صارمة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الاعلان أسعار السلع وفق التعليمات التى أقرتها الحكومة، موضحا أنه سيتم مصادرة أية كميات من السلع لم يتم الإعلان عن اسعارها بشكل واضح أمام الجمهور.

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تستعد حاليا لإطلاق منافذ "أهلا رمضان" والتي سيتم طرح اماكنها بالمجان أمام العارضين، وذلك من أجل طرح السلع باسعار مخفضة أقل من الأسواق.