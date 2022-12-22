ضبط 87 مخالفة تموينية فى أسواق دمياط.. صور

قامت مديرية التموين بدمياط بشن حملة مكبرة استهدفت عددا من أسواق المحافظة، وذلك ضمن خطة المديرية لمتابعة الأسواق ورقابة أسعار السلع، وتمكنت الحملات من ضبط 87 مخالفة متنوعة، داخل أسواق مدن فارسكور والسرور والزرقا.

وذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تحرير 48 مخالفة عدم إعلان عن أسعار السلع، إضافة إلى مختلفتين للبيع بأسعار اعلى من التسعيرة المقررة لسلعتى الأرز والسكر، كما تم ضبط مندوبين توزيع اسطوانات غاز دون ترخيص، فضلا عن ضبط 5 مخالفات أخرى اخفاء سلع وعدم الإعلان عن مخزن تابع، مشيرا إلى أنه تم تحرير 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية وعددا من المخالفات الخاصة بتوزيع السلع داخل أكياس محظور استخدامها.

واوضح وكيل تموين دمياط، أنه تم ضبط 7 مخازن تجميع وتخزين الأرز، بإجمالى كمية بلغت 150 طن، لافتا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط د، قد قامت صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من الأسواق لمتابعة التزام المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، وطرحها أمام الجمهور، استهدفت حولة محافظ دمياط عدة أسواق بنطاق المدينة، اطلعت خلالها على توفير السلع الاستراتيجية وعلى رأسها " الأرز"، إضافة إلى متابعة إعلان أصحاب المحال لأسعار السلع.

وشددت محافظ دمياط عل. أهمية تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين، مؤكدة أنه سيتم مصادرة كافة السلع التى لم يتم الإعلان أسعارها بشكل واضح بدء من الاسبوع القادم.

كما وجهت تعليماتها إلى وكيل وزارة التموين بشأن متابعة التزام الجميع بتطبيق التعليمات المقررة بهذا الشأن.