سطوع للشمس واختفاء السحب مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بسوهاج.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم السبت، سطوع كامل للشمس على كافة الأنحاء على مستوى المحافظة مع اختفاء كامل للسحب السوداء المحملة بالمياه والتي ظهرت بالمحافظة على مدار الأيام الماضية، بينما انخفض معدل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والتي كانت تحجب الرؤية، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.



سطوع للشمس بسوهاج



سطوع للشمس واختفاء السحب