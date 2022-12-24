اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سطوع للشمس واختفاء السحب مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بسوهاج.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:57 ص
سطوع للشمس واختفاء السحب مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بسوهاج.. صور سطوع للشمس بسوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة سوهاج اليوم السبت، سطوع كامل للشمس على كافة الأنحاء على مستوى المحافظة مع اختفاء كامل للسحب السوداء المحملة بالمياه والتي ظهرت بالمحافظة على مدار الأيام الماضية، بينما انخفض معدل الشبورة المائية على الطرق الزراعية والتي كانت تحجب الرؤية،  ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

 

سطوع للشمس بسوهاج
سطوع للشمس بسوهاج

 

سطوع للشمس واختفاء السحب
سطوع للشمس واختفاء السحب

 

سماء سوهاج
سماء سوهاج

 


الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شبورة مائية

درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة

التليفزيون هذا المساء.. "الأرصاد" تكشف خريطة الأمطار ودرجات الحرارة

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:00 ص

أمطار متوسطة تضرب دمياط وانخفاض في درجات الحرارة.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:08 ص

"الأرصاد" تحذر: أجواء شتوية وانخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء (فيديو)

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:15 ص

الإسكندرية تتعرض لمنخفض جوى سطحى لليوم الثانى.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة غربا.. والمحافظة تحذّر من ملامسة أعمدة الإنارة وقيادة السيارات بسرعة تزيد عن 60 كم.. وتؤكد: استمرار حالة الطورائ

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة