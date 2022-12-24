طقس الإسكندرية الآن.. هطول أمطار واستمرار رفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة هطول أمطار، مع انخفاض فى درجة الحرارة والصغرى تسجل 14 درجة، واستمرار رفع حالة الطوارئ وتمركز لسيارات الصرف الصحى بالمناطق الساخنة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14.

من جانبه أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.