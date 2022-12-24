جاهزية محطات الرى والصرف غرب سيناء والقنطرة لمواجهة التقلبات الجوية.. صور

أعلن قطاع الرى بشمال سيناء، جاهزية محطات الري والصرف على مسارات ترعة السلام التى تغذى مشروعات زراعية بمناطق غرب محافظة شمال سيناء سيناء والقنطرة شرق لمجابهة تقلبات الأحوال الجوية.

وأوضح البيان أنه تم متابعة تشغيل محطات الري والصرف على مسار ترعة السلام، وحالة مياه الري بها وجاهزيتها لمجابهة تقلبات حالة الطقس، وقامت لجنة بالمرور على شبكتي الري والصرف ومحطات الرفع بمناطق مشروع أراضي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وبالوظة في جولة ميدانية، وتبين استقرار الأحوال الجوية وسطوع الشمس معظم أوقات النهار، إلا أنه قد سقطت بعض الأمطار الخفيفة على قرية بالوظة التي تناظر الكيلو 20.00 على ترعة الشيخ جابر الصباح، ولم تؤثر على حالة المياه بشبكتي الترع والمصارف وأن مناسيب المياه بجميع المجاري المائية بدائرة القطاع آمنة .

وسبق وأعلنت وزارة الرى تنفيذها مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مناطق بشمال وجنوب سيناء من اخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (4) بحيرات صناعية و (11) قناة و (44) حاجز توجيه و (4) حوض تهدئة و (4) حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه ، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.

كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (5) بحيرات صناعية و (3) سدود والمنفذة بتكلفة 245 مليون جنيه ، كما أوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد (7) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء عدد (10) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر ايرلندي على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد (10) خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.



جانب من محطات الرى



جانب من مسار الترعة



ماه ترعة السلام



محطات الرفع على مسار ترعة السلام



محطة الرى بشمال سيناء



مسار ترعة السلام بشمال سيناء