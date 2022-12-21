محافظ شمال سيناء: نستعد لإقامة معارض للسلع الأسبوع المقبل

جاء ذلك خلال ترأس محافظ شمال سيناء لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، الذى عقد اليوم الأربعاء، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات ومديرى عموم المديريات وعبد العزيز مطر وعايدة السواركة عضوا مجلس النواب.

وقال محافظ شمال سيناء، إن الوضع في تحسن خاصة بالعريش العاصمة حيث نسير في خطى منتظمة من أجل تحقيق المطالب الجماهيرية، مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء تعد من أكثر المحافظات استقرارا فى السلع التموينية والمواد الغذائية.

ووجه المحافظ بضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية والمنتجات المتنوعة بالأسواق والمحال التجارية على لوحة كبيرة وبصورة واضحة للمستهلك، مشددا على اتخاذ الإجراءات المشددة ضد التجار المخالفين، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإيقاف البطاقات التموينية للمخالفين وحرمانهم من الدعم بما في ذلك المواد التى تصرف على البطاقات الزراعية، وأن يتم التركيز على المحلات الموجودة بالقرى والتجمعات، حيث إن المهلة تنتهى الأربعاء القادم وبعدها يتم تطبيق العقوبات المشددة على المخالفين.

كما وجه مفتشى التموين بضرورة متابعة مخازن السلع ومراجعة الأسعار، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمى، وتطبيق قانون حماية المستهلك.

واستعرض المحافظ الإسكان البديل من اجتماعى واقتصادى وتعاونى وغيرها ، وضرورة إعداد تقرير شهرى لعرضه على رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشيرا الى أنه تم تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام الإيجار الشهرى "استضافة "، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100جنيه شهريا نظير الصيانة والخدمات.

ووجه رؤساء المدن إلى التأكد من إجراءات مواجهة الأمطار والسيول وتوفير الاحتياجات اللازمة، مشيرًا إلى الاستعداد لتنفيذ الموجة 20 من الإزالات اعتبارا من يوم 25 ديسمبر الجارى، وأنه على كل رئيس مدينة حصر المخالفات الموجودة فى نطاقه، وكذا مناقشة مطالب النواب البرلمانيين في كافة أنحاء المحافظة.