السجن 15 عاما لسيدة قتلت طفلتها الرضيعة بالفيوم



بدأت الواقعة، في الدعوى التي حملت رقم 25388 لسنة 2021م جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 1629 لسنة 2021م كلي الفيوم، في 24 يوليو 2021م، عندما أقدمت المتهمة، على التخلص من ابنتها (فاطمة.أ.م-9 سنوات)، لخلاف سابق بينها وبين زوجها، ظنا منها أنه ينوي الزواج بأخرى، فقتلت الطفلة انتقاما منه، بأن انتهزت فرصة وجود الطفلة في المنزل دون والدها، وبعد التأكد من نومها، حملتها، ووضعتها في برميل مليء بالمياه، بعد أن أطبقت عليها لمنع تحركها، حتى خارت قوى الطفلة في المقاومة، وفارقت الحياة، ثم فرت هاربة من المنزل.



وتكشف ارتكاب الواقعة، عندما كانت إحدى السيدات، وتدعى (خديجة.م.ع-49 سنة)، دبلوم تجارة من نفس القرية، تسير بالشارع، ووجدت شقيقة المجني عليها بمفردها، فاصطحبتها إلى منزل والدتها، وطرقت على بابه، فلم يجيبها سوى شقيقة المجني عليها الأخرى، الطفلة (رحمة.أ.ع)، وأخبرتها أنها بمفردها في المنزل، ولا تستطيع فتح الباب بنفسها، وأن والدتها "المتهمة"، قتلت شقيقتها بإغراقها في برميل، وفرت هاربة، فتمكنت السيدة الشاهدة، من دخول المنزل، فرأت الطفلة المجني عليها، مسجاة أرضا بإحدى الحجرات، وجسدها يعلوه الزرقة، وتأكدت من وفاتها، فأبلغت الشرطة ووالد المجني عليها.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، ثم أحالت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.