وفاة والد المستشار ياسر محرم رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الفيوم

الفيوم رباب الجالي

توفي اليوم الخميس، المستشار محرم درويش والد المستشار ياسر محرم رئيس دائرة أمن الدولة العليا والإرهاب بمحكمة جنايات الفيوم بإحدي المستشفيات بعد صراع طويل مع المرض.

ويقام عزاء المستشار الراحل بمسجد مكرم بمدينة نصر، مساء السبت القادم.

ويذكر أن محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر مرقص نبيل أنور، قضت مطلع الشهر بإحالة أوراق كل من مسعد.أ.أ، 28 سنة، ومحمد.أ.ع، 18 سنة، إلى فضيلة مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقتلهما عجوز وابنته لسرقة ألف جنيه، وحددت المحكمة، جلسة الثاني من دور شهر فبراير 2023، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.