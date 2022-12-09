العثور على جثة طفل متغيب بغرفة صرف صحى بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقب إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية الجمهورية بنطاق المركز على جثة طفل في العقد الأول من العمر داخل غرفة صرف صحي، وتبيّنّ أنّه مبلغ باختفائه منذ 10 أيام، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان العثور على الطفل، وبمناظرة الجثة، تبيّنّ أنّ الجثة لطفل يدعى ياسين ع ح 9 سنوات، بعزبة الحاج عطا بقرية الهيئة بمنطقة كوم أوشيم، وأنّه مبلغ باختفائه منذ 10 أيام ، وكانت أسرته تبحث وتم نقل الجثة إلى وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.