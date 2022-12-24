جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، الجمعة، مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول كذلك الوضع العام في البلاد.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال - أن تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد تطرق، خلال اللقاء، إلى عدد من المسائل ومن بينها خاصة تأكيده ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بغض النظر عن مركزه أو ثروته، فالمواطنون والمواطنات متساوون أمام القضاء.

كما تناول اللقاء مسألة الزمن القضائي، حيث أشار الرئيس إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا منظورة أمام القضاء لمدة سنوات دون البتّ فيها.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أصدر كذلك أمرًا بالعفو الخاص عن 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.