اليوم السابع
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الرئيس التونسي قيس سعيّد يختم قانون المالية لسنة 2023

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:00 ص
الرئيس التونسي قيس سعيّد يختم قانون المالية لسنة 2023 الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس بقصر قرطاج، قانون المالية للسنة الإدارية 2023.

وتطرق الرئيس خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام في البلاد، كما أكد سعيد على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير كل المواد التي يحتاجها المواطن والسيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم وفي معاشهم وفي كل المرافق بهدف الوصول إلى تحقيق مآربهم التي صارت مفضوحة لدى الجميع.

ووقّع الرئيس، بالمناسبة، الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة "فداء" المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.


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