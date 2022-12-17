رئيس تونس للناخبين: احتكموا لضمائركم.. ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين

تونس (أ ش أ)

دعا الرئيس التونسى قيس سعيد، الناخبين التونسيين للاحتكام إلى ضمائرهم فى اختيار من يمثلونهم فى مجلس نواب الشعب .

وقال الرئيس قيس سعيد - في كلمة وجهها للناخبين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية - "لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين"، داعيا الشعب التونسي للإقبال على الانتخابات قائلا: '' أتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية".

وتابع الرئيس التونسي : " أسقطوا الأقنعة عن الوجوه التي لبسوها .. أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد.. لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا" .

وأضاف : " لتكن السيادة للشعب التونسي من أجل تحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات الشعب في العزة والكرامة والحرية"، محذرا ممن يدفعون الأموال لشراء ذمم الناخبين، حيث يعتبرون المواطن ورقة اقتراع توضع في الصندوق حسب تعبيره .