اختتام مؤتمر القلب بـ"زايد التخصصى" بالتحول الرقمى فى المنظومة الطبية

كتب وليد عبد السلام

انتهت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني للقلب CARDIO ZAYED II ب مستشفى زايد التخصصى ، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها ابراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز المتخصصة، والدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وعلى هامش المؤتمر انعقدت ندوة بعنوان التحول الرقمي في الرعاية الصحية، حيث استهلتها المهندسة إلهام عبد الرحمن مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بعرض أوضحت فيه توجه الأمانة نحو التحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة في ظل التطور السريع في مجال الرعاية الصحية، ويندرج تحت رؤية وزارة الصحة وتوجهات رئاسة الجمهورية، وأيضا تناولت أهميته والمعوقات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها.

وأوضح الدكتور أحمد طمارة رئيس قسم القلب بمستشى زايد خلال العرض الخاص به، مميزات التحول الرقمي للمريض والإدارة الطبية والمنظومة، مع عرضه خطه عمل كيف ومتي نبدأ، وأوضح أن قسم القلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وتحت رعاية د. صلاح عمر جودة مدير المستشفى، على أتم الاستعداد ليكون القسم النواة الأولى التي يتم من خلالها تطبيق التحول الرقمي في المستشفى.

وقال د صلاح جودة مدير مستشفى زايد التخصصى ، ان التدريس والأبحاث إنه على رأس اولويات المستشفي بناء على تعليمات الوزارة، كما أعرب د. محمد أبو هميلة استشاري الحالات الحرجة، عن أهميه التحول الرقمي لسهولة التواصل مع شركات التأمين الخاص في ظل الشمول المالي، وأوضح د. إبراهيم وهيب، ود. محمود طنطاوي ود. محمد الفيومي مدير عام الجودة بهيئة الرعاية الصحية ضمان التوافق بين الأنظمة الإكترونية، والأجهزة المستخدمة لتقليل البيانات الورقية، وكشف د. عبد الله أسامة الآراء حول آليات تطبيق التحول الرقمي وكيفية التغلب على المعوقات.

وخرجت الندوة بتوصيات وأولها هو تفعيل فريق عمل لوضع خطة عمل ليبدأ تنفيذ خطوات خلال الشهرين القادمين نحو التحول الرقمي كبداية في قسم القلب والقسطرة بمستشفي الشيخ زايد كنواة لبداية العمل.