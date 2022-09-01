أستاذ أورام: علاج سرطان البروستاتا الهرمونى يعتمد على وقف هرمون الذكورة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد عبد الهادى، أستاذ علاج الأورام بطب المنصورة، رئيس قسم الأورام بمستشفى زايد التخصصى التابعة لوزارة الصحة، إن أورام البروستاتا المنتشرة يمكن السيطرة عليها وتستجيب للعلاج الهرمونى الأولى بعد استخدامه مع علاجات أخرى موجهة أو علاجات كيميائية أو إشعاعية، بحيث يمكن أخذ دوائين أو ثلاثة فى آن واحد وتحقق نسب استجابة مرتفعة.

وقال: إن هذه الطريقة تستخدم فى حالات الأورام المنتشرة، واستخدام النظائر المشعة وحقنها فى الجسم وهى من الطرق الحديثة التى تقلل المضاعفات.

وأكد، إن أورام البروستاتا هى رابع السرطانات انتشارا فى مصر، وهى تحدث للمرضى فوق سن الــ 50 عاما، والاكتشاف المبكر يحقق طفرة فى العلاج حيث إنه يمكن اكتشاف الأورام من خلال دلالات الأورام والفحص الإكلينيكى عن طريق فتحة الشرج.

وأشار إلى أن الرجال لا يحبون هذا الفحص وعلى حسب سن المريض نعرف مدى الإصابة بسرطان البروستاتا من عدمه، وفى نفس الوقت فإن العلاج الهرمونى هو أفضل العلاجات لسرطان البروستاتا، حيث يعمل على تخفيض هرمون الذكورة مما يؤدى إلى وقف الهرمون الذى يزيد من سرطان البروستاتا، ويمكن إعطاء العلاج مدى الحياة إذا كان منتشرا، وإذا كان ليس منتشرا فيمكن إعطاء العلاج الاشعاعى لتجنب حدوث مضاعفات تؤثر على الحياة الزوجية عند اجراء استئصال البروستاتا، ويجب على الطبيب ان يوعى المريض بهذه المضاعفات موضحا، إن معظم المرضى يفضلون العلاج الإشعاعى لتجنب هذه المضاعفات الناتجة عن الجراحة.