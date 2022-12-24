إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بجوار مسجد بشير، ووجود مصابين.وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي أبشواي المركزي، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى، ودراجة بخارية، ووجود ومصاب.



وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع عند منطقة أبو عيطة، وأسفر عن مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.