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سيدة تطعن زوجها بسكين خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى شبين القناطر

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:54 ص
سيدة تطعن زوجها بسكين خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى شبين القناطر اسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت قرية القشيش التابعة لمركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة عامل، بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، وذلك على يد زوجته خلال مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة على إثر خلافات زوجية، قامت خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي لتلقى العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، والسلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم تركيب أنبوبة صدرية له، وجاري تقديم العلاج له.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "أ ع ص"، 25 سنة، عامل، مقيم القشيش، دائرة المركز، بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي، وبتكثيف التحريات تبين أنه حدثت مشادة كلامية بين المصاب وبين زوجته "س م د"، 24 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية، تطورت لمشاجرة، قامت على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، وأحدثت إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وبإرشادها تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

 


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