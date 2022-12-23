مليون أمريكى بلا كهرباء بسبب العواصف الثلجية وإلغاء 5 آلاف رحلة جوية

كتب محمد جمال

أصدرت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة تحذيرات لأكثر من ثلثي السكّان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل موجة صقيع قطبي، وتسببت بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية، بحسب "روسيا اليوم".

وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.

وانخفضت الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 240 مليون شخص، أي نحو 72 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية. ويبدو أنه من التحذيرات الأوسع نطاقا التي تصدرها الأرصاد الجوية الأميركية على الإطلاق.

وحذّر مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة من أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون مشترك خصوصا في جنوب البلاد وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة.

وبذلك تُرك أكثر من مليون أمريكي بدون تيار كهربائي بسبب الأحوال الجوّية، ويتضح ذلك من خلال البيانات المنشورة اليوم الجمعة على البوابة poweroutage.us.

وقال خبراء الأرصاد، إن أكثر من 165 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية كارولينا الشمالية، وفي ولاية فرجينيا 92 ألفا، وحوالي 90 ألفا في ولاية كونيتيكت.

وذكرت قناة CNBC، أنه تم في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية. وكانت المطارات في شيكاغو ودينفر ونيويورك وديترويت الأكثر تضررا.

كما تعتبر أحوال الطرق خطرة أيضا، علما بأنه يتوقع أن يسلكها مئة مليون شخص، وفق الاتحاد الأميركي لنوادي السيارات.

بدوره، حذّر وزير النقل الأميركي بيت بوتجيج من أن السفر خلال العطلة تأثر بشدّة.

من جهته، حذّر خبير الأحوال الجوية من الخطورة الشديدة القسوة مع انخفاض الحرارة إلى -51 درجة مئوية.