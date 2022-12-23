مصرع طفل عثر عليه بفناء مدرسة فى الدقهلية بعد سقوطه من الدور الـ 11

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه وذلك بعد سقوطة من شرفة منزلة بالطابق الحادي عشر خلال لهوه وسقوطه بفناء مدرسة طلخا الإعدادية للبنات بمحافظة الدقهلية، ونقله الى مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلبة، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل بفناء مدرسة طلخا الإعدادية للبنات من ضرفة منزلة المطلة على المدرسة بالطابق الحادي عشر.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارة الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط طفل لم يبلغ من العمر 5 أعوام بفناء المدرسة وبه كسر بالجمجمة ونزيف حاد وتوفى إثر سقوطة.

جرى نقل الطفل المتوفي الى مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" واستدعاء أهلية الطفل وسؤالهم بمحضر الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الميابة العامة التي باشرت التحقيقات.