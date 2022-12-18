ضبط مخالفات وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بطلخا في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت عددا من المحال التجارية والمنشآت الغذائية في نطاق مركز طلخا، حيث تشكلت الحملة تحت إشراف على حسن مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة والرقابة، برئاسة الدكتورة شيماء الهندي رئيس قسم البيوع التجارية وعضوية، إلهام سامي الكناني، وغالية سعد عبدالعزيز، والدكتور أحمد رزق خضير مأموري الضبط القضائي بالمديرية، حيث تم المرور بناحية قرية بطرة بمركز طلخا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر مخالفه للقرار رقم 113 لسنة 1994، وضبط عدد 19 بالته أكياس سناكس للأطفال، إضافة لضبط عدد 20 كرتونة شعرية سريعة التحضير، وتم التحفظ عليها وسحب عينات منها لإرسالها لمعمل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

وفي سياق متصل تم ضبط مستودع أسمنت غير ممسك بدفتر الحركة وغير معلن عن أسعار مخالف لقرار رقم 615 لسنة 2006 وقرار رقم 162 لسنة 2009، وضبط 5 طن أسمنت ورفض مالك المستودع التحفظ على الكمية مخالفاً لقانون 163 لسنة 50 الخاص بإعاقة وعدم تمكين رجال الضبط القضائي عن أداء مهام أعمال وظيفتهم أثناء تاديه عملهم، تحرير عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا علي مواصلة مديرية التموين بالدقهلية جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم الى لمستحقيه.