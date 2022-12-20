اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نجاح عملية ولادة توأم ملتصق بالبطن بمستشفى المنصورة الجامعى.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:49 ص
نجاح عملية ولادة توأم ملتصق بالبطن بمستشفى المنصورة الجامعى.. صور نجاح عملية ولادة توام ملتصق بمستشفي المنصورة الجامعي
الدقهلية فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح فريق طبى بمستشفى المنصورة الجامعى، فى عملية ولادة توأم ملتصق بقسم الجراحة داخل بمستشفى جامعة المنصورة.

 

وتمكن فريق طبى من قسم النساء والتوليد، برئاسة الدكتور محمد فكرى، ومشاركة الدكتورة خلود الموجى والدكتور محمد على التخدير، والدكتور محمد على بمستشفى الجامعة الرئيسى، من عمل ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع بجنينين ملتصقين، عن طريق البطن والصدر، وداخل غرفة عمليات مجهزة للتعامل مع حالة الأجنة.

 

وتم إجراء الفحوصات الأولية للأم، وعمل فحوصات للأجنة باستخدام أشعة الموجات الصوتية رباعى الأبعاد وتمت عملية الولادة بنجاح، حيث تم استقبال الأطفال من قبل طاقم مجهز ونقلهم لمستشفى الأطفال الجامعى، لتجهيزهم لعملية فصل النساء، وتم ذلك تحت إشراف الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، والدكتور محمد النجيرى رئيس اقسام النساء والتوليد، والدكتورحسام جودة، والدكتورة هند شلبى، والدكتور الحسينى أحمد.

 

 

 
 
التوءمين
التوءمين

توأم ملتصق
توأم ملتصق

نجاح عملية ولادة توام ملتصق بمستشفي المنصورة الجامعي
نجاح عملية ولادة توام ملتصق بمستشفي المنصورة الجامعي
 
 
 
 

 


الدقهليه

مستشفي المنصورة الجامعي

ولادة توام ملتصق

جامعة المنصورة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة