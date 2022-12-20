نجاح عملية ولادة توأم ملتصق بالبطن بمستشفى المنصورة الجامعى.. صور

نجح فريق طبى بمستشفى المنصورة الجامعى، فى عملية ولادة توأم ملتصق بقسم الجراحة داخل بمستشفى جامعة المنصورة.

وتمكن فريق طبى من قسم النساء والتوليد، برئاسة الدكتور محمد فكرى، ومشاركة الدكتورة خلود الموجى والدكتور محمد على التخدير، والدكتور محمد على بمستشفى الجامعة الرئيسى، من عمل ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع بجنينين ملتصقين، عن طريق البطن والصدر، وداخل غرفة عمليات مجهزة للتعامل مع حالة الأجنة.

وتم إجراء الفحوصات الأولية للأم، وعمل فحوصات للأجنة باستخدام أشعة الموجات الصوتية رباعى الأبعاد وتمت عملية الولادة بنجاح، حيث تم استقبال الأطفال من قبل طاقم مجهز ونقلهم لمستشفى الأطفال الجامعى، لتجهيزهم لعملية فصل النساء، وتم ذلك تحت إشراف الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، والدكتور محمد النجيرى رئيس اقسام النساء والتوليد، والدكتورحسام جودة، والدكتورة هند شلبى، والدكتور الحسينى أحمد.