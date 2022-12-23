مش هسيب حقك يا ضنايا.. كلمات رثاء والد الطفل زياد المقتول على يد عاطلين بالخانكة

وفي نفس السياق، رثى والد الطفل زياد أشرف ابنه بكلمات مؤثرة على صفحات التواصل الاجتماعي، قال فيها "انتقل إلى رحمة الله قرة عيني وصاحبي وصديقي وسندي وابني وروحي ما كنتش أتخيل إن أنت هتمشي وتسيبني كنت فاكر إن أنا همشي الأول وأنت اللي هتشيلني زي ما اتفقنا أنا وأنت زمان متخفش يا ضنايا أنا مش هسيب حقك وأنا وأمك راضيين عنك يا حبيبي ربنا يرحمك ويثبتك عند السؤال اللهم إنك كريم وهذا أول يوم أترك فيه قرة عيني، اللهم أكرم نزله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم زوجه من الحور العين والله إني أشعر إن اليوم هو يوم زفافك وليس وداعك ربنا يصبرني أنا وأمك على فراقك وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وأكد والد الطفل زياد، أن هناك حالة حزن شديد بمنزل الأسرة والقرية على نجله، مطالبا بالقصاص له مؤكدا أن الجناة قتلوا ابنه لسرقة هاتفه بعد أن تعرف على أحدهم وقال له بالنص "أنا عارفك"، فقتله وألقى الجثة في منطقة المزرعة في حفرة وأهال عليه الركام والمخلفات وعاد للبحث عنه حتى كشفته كاميرات المراقبة، وعند محاولته الهرب جرى ضبطه واعترف على زميله الآخر وقبض عليهما.

وسيطرت حالة من الانهيار على الأسرة والمشاركين في جنازة الطفل الراحل مطالبين بالقصاص من الجناة.