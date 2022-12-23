جمارك مطار القاهرة تضبط راكب بحوزته كمية من المواد والأقراص والشوكولاته المخدرة

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات بها كثافات عضوية داخل الحقائب.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عبوات متنوعة بها كمية من المخدرات، وقام تامر قاسم مدير الادارة بالانابة بمناظرة المضبوطات وعرض الامر علي الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة والذي قام بتكليف لجنة مكونه من مصطفي صادق و هاني محمود لاستكمال التفتيش اليدوي والذاتي وجرد وحصر المضبوطات والتي كانت تفاصيلها كما يلي:

عدد 5 زجاجات بداخلهم زيت الحشيش المخدر و وزجاجتين بهم زيت مادة THC المخدرة و 3 اكياس بهم امبولات بها نفس الزيت المخدر و امبول به زيت الماريجوانا المخدر و ٤ عبوات بداخلهم ١٢٤ قرص THC المخدر وعلبة بها شيكولاتة مخلوطة بمادة الماريجوانا و كيس شفاف بداخله ٦٥ بذرة لنباتات مخدرة.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.