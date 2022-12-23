محافظ القليوبية يبحث مع فريق المنظومة الصحية تحسين الخدمة فى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة، للنهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والتنسيق التام بين جميع المستشفيات سواء الجامعية أو التابعة لمديرية الصحة أو التابعة للتأمين الصحي أو التابعة للأمانة العامة من أجل دعم القطاع الصحي من خلال توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع الجهات المعنية في المحافظة، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وناقش محافظ القليوبية، خلال الاجتماع الموسع الذي حضره قيادات منظومة الصحة بالمحافظة آلية التنسيق بين كافة الجهات من خلال غرفة الأزمات المنعقدة بمديرية الصحة علي مدار 24 ساعة للإبلاغ علي الأماكن الشاغرة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تختص بالمرور علي جميع المستشفيات لبحث إمكانية توسعة وإضافة أسرة جديدة خصوصا أسرة العناية المركزة والحضانات لاستيعاب الأعداد المترددة من المرضي يوميا علي المستشفيات المختلفة مطالبا مديري المستشفيات ببذل أقصي الجهود لاستغلال المساحات الموجودة بالمستشفى والتي تصلح لتحويلها لغرف عناية مركزة مؤكدا أن المحافظة داعمة لهم من خلال توفير الاجهزة والطاقة البشرية.

واضاف محافظ القليوبية، أنه لابد من تكاتف جميع الأجهزة لدعم المنظومة الصحية والنهوض بها، مشيرا إلي أن القطاع الخاص شريك أساسي في المتظومة ولابد أن يكون هناك جانب مجتمعي لدعم المرضي المحتاجين المترددين علي المستشفى أو المحولين من مستشفيات حكومية مطالبا التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، من أجل سد العجز فى بعض التخصصات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، العناية المركزة والطوارئ الجراحات)، مما يساعد على الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمرضى وعدم اضطرار المريض للسفر إلى خارج المحافظة طلبا للعلاج.

ويتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للاطباء وفريق التمريض والعاملين بقطاع الصحة على الجهد المبذول لتوفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الصحة هي أهم حق من حقوق المواطنين لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة بنها، علي أن جامعة بنها علي استعداد تام للتعاون مع جميع مستشفيات المحافظة من خلال توفير الأطقم الطبية من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات بدون مقابل والمساهمة ايضا في توفير الاجهزة الطبية وصيانتها مشيرا ألي أن مستشفيات جامعة بنها تخدم قطاع عريض من المرضي سواء بالقليوبية أو المحافظات المجاورة ولابد من التكاتف لخدمة المرضي وتقديم خدمة صحية مميزة سواء في المستشفيات التابعة للجامعة او غيرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن محافظة القليوبية تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، واطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطنين وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفى جامعة بنها، والدكتور أسامة فودة مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور إسحاق جميل مدير مستشفي قليوب التخصصي، والدكتور شعبان السيد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور ناير ناجي مدير المكتب الفني بالتأمين الصحي، وأحمد عبد الهادى مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والمهندسة آن ناجي مدير إدارة الأزمات والسلامة والصحة المهنية بمستشفي بنها الجامعي، ومندوب من مستشفيات القطاع الخاص، ومرفق الإسعاف.



جانب من اجتماع محافظ القليوبية بالمنظومة الصحية (1)



جانب من اجتماع محافظ القليوبية بالمنظومة الصحية (2)