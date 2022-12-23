محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة بكافة المراكز بمعدات وأدوات جديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2022/2023، بند معدات النظافة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.



وأوضح المحافظ أن المعدات الجديدة شملت عدد واحد لودر 1 متر مكعب، لمدينة المنيا، وعدد واحد جليدر لمطاي، و2 لودر 2 متر مكعب لمدينة ديرمواس، مشيراً إلى أنه كان قد تم تسليم عدد من المعدات لدعم مراكز، (بنى مزار، وملوي، وأبو قرقاص)، شملت (عدد 2 مكنسة للأتربة، و3 لوادر 3 متر مكعب)، على أن يستكمل توريد جليدر لمركز مطاي الأسبوع القادم.



وشدد المحافظ علي أهمية الحفاظ على هذه المعدات لتحقيق أكبر جدوى من تشغيلها واستخدامها بشكل سليم مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات النجاح في النهوض بمستوي النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية ومراعاة البعد البيئي.



















