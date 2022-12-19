اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع 6 سيارات نقل قمامة ضمن 17 سيارة للارتقاء بمنظومة النظافة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:43 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 6 سيارات نقل قمامة ضمن 17 سيارة للارتقاء بمنظومة النظافة جانب من تفقد وصول سيارات رفع القمامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 6 سيارات  قلاب حمولة 6 طن  سيتم توزيعها على المراكز والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ويأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة كفر الشيخ من جهود لرفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء  بها على مستوى المحافظة.
 
جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، السيارات الستة ضمن 17 سيارة تم التعاقد عليها ضمن الخطة الاستثمارية.
 
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ،  أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة  والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات الحديثة وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات  النظافة والتجميل والحفاظ علي البيئة بشوارع قري ومدن المحافظة للظهور بمظهر لائق وحضارى.
 
جانب من تفقد وصول سيارات رفع القمامة
جانب من تفقد وصول سيارات رفع القمامة

سيارتات رفع القمامة
سيارتات رفع القمامة

محافظ كفر الشيخ يتفقد وصول السيارت
محافظ كفر الشيخ يتفقد وصول السيارت

جانلب من تفقد وصول السيارات
جانلب من تفقد وصول السيارات
 
 

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