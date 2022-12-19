محافظ كفر الشيخ: توزيع 6 سيارات نقل قمامة ضمن 17 سيارة للارتقاء بمنظومة النظافة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 6 سيارات قلاب حمولة 6 طن سيتم توزيعها على المراكز والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، ويأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة كفر الشيخ من جهود لرفع كفاءة منظومة النظافة والارتقاء بها على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، السيارات الستة ضمن 17 سيارة تم التعاقد عليها ضمن الخطة الاستثمارية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات الحديثة وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات النظافة والتجميل والحفاظ علي البيئة بشوارع قري ومدن المحافظة للظهور بمظهر لائق وحضارى.