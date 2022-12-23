اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمى بمراكز المحافظة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:47 م
محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمى بمراكز المحافظة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعًا موسعًا، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني، المهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ، أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وقدم المحافظ التهنئة للأقباط بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدورى رقم 225 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الاحترازية للكنائس والمباني الخدمية التابعة لها كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابع لها.

ومن جانبهم، عبر ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية عن شكرهم للمحافظ للتواصل المستمر والتنسيق وسرعة حل أي مشكلات تواجههم مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل.

 


اللواء أسامة القاضي

اخبار مصر

اخبار المنيا

محافظ المنيا

توفيق أوضاع الكنائس

الكنائس



الموضوعات المتعلقة

محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالمهلة المحددة للإعلان عن أسعار السلع

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م

محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:32 ص

محافظ المنيا: مؤسسة حياة كريمة توزع 30 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن حملة وصل الخير 4

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:57 م

هيئة الطاقة المتجددة تتيح 1900 كيلو متر لمشروعات الهيدروجين الأخضر فى محافظة المنيا.. إيهاب إسماعيل: ندرس إنشاء محطات رياح بغرب أسوان.. ومشروعات الطاقة المتجددة لن تتأثر بأزمة الدولار وستظل الأقل تكلفة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة