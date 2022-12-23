محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمى بمراكز المحافظة



جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني، المهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.



وأعلن المحافظ، أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقاً للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.



وقدم المحافظ التهنئة للأقباط بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدورى رقم 225 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الاحترازية للكنائس والمباني الخدمية التابعة لها كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابع لها.



ومن جانبهم، عبر ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية عن شكرهم للمحافظ للتواصل المستمر والتنسيق وسرعة حل أي مشكلات تواجههم مما يؤدي إلى تسريع وتيرة العمل.