كيف تتحكم في ارتداد حمض المعدة "لو بتقعد 8 إلى 10 ساعات فى شغلك"

كتبت إيناس البنا

الجلوس على مكتبك لمدة 8 إلى 10 ساعات، ثم العودة إلى المنزل في وقت متأخر من المساء، لا يترك لنا الوقت الكافي لرعاية عاداتنا الصحية وتناول الطعام، ويعد التراخي في مكتبك مباشرة بعد تناول الغداء في المكتب وتناول الوجبات الخفيفة أثناء العمل هما من الأسباب الرئيسية التي تسبب الحموضة إذا كان عملك يتطلب الجلوس على مكتب.

قم بهذه الأنشطة قبل أو بعد ساعات العمل:



مع الأخذ في الاعتبار ما يجب تناوله وما لا يجب تناوله، يجب على المرء أيضًا التركيز على الأنشطة البدنية، حيث يجب على المرء القيام بأنشطة أقل تأثيرًا لمنع أو تقليل آثار ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء، يمكن أن تكون ممارسة تمارين منخفضة التأثير مرة أو مرتين في الأسبوع مثل اليوجا وركوب الدراجات الثابتة والسباحة وما إلى ذلك. والحفاظ على وزن صحي مهم جدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

تغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية لمنع الحموضة:



يمكنك العثور على العديد من الأشياء في مطبخك ، ويمكنك حتى حمل القليل منها كعلاجات منزلية للحموضة مثل الموز والحليب البارد واللوز والمزيد، إلى جانب هذه المكونات الطبيعية التي يمكنك أن تجدها في مطبخك ، من الضروري اتخاذ خيارات حكيمة فيما يتعلق بالصحة وأسلوب الحياة. وتشمل هذه الأشياء الأساسية مثل ارتداء ملابس فضفاضة حول خصرك عندما تذهب إلى المكتب ، والتدفئة الصحية ، والحفاظ على وزن صحي ، والتأكد من القيام ببعض الحركة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم لأنك ستجلس على مكتبك لساعات طويلة في المكتب.

ما لا تأكل وتفعله:



توجد العديد من العلاجات لعلاج الحموضة، ذكرنا بعضًا من هذه في النقطة أعلاه. ولكن بصرف النظر عن الحديث عن كيفية علاج ارتجاع الحمض ، فلنتحدث عن كيفية منعه ، نظرًا لأنك ستفعل معظم الأشياء في مكتبك والتي تستدعي الحموضة المعوية، أول شيء هو تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة ، مثل الأطعمة الدهنية والحارة والدهنية.

مكملات الأعشاب للحموضة :



توفر مكملات الأعشاب راحة فورية من الحموضة ويمكن أن تساعد في تحسين الهضم، قوة الأعشاب تخفف بشكل كبير الآلام غير السارة المرتبطة بالتهاب المعدة وتحسن الهضم بشكل عام ؛ يساعد في تخفيف أعراض الحموضة ويعزز بشكل فعال قدرة المعدة على تحقيق حالة التوازن الكامل.