اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:09 م
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نصائح للتخلص من حموضة المعدة.. أهمها التخلص من الوزن الزائد

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:00 م
نصائح للتخلص من حموضة المعدة.. أهمها التخلص من الوزن الزائد حموضه
كتبت فاطمة ياسر

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حموضة المعدة تعد من الأمراض المسببة للشعور بألم شديدة في المعدة، وتتسبب في شعورك بعدم الراحة والشعور بالحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، فالحموضة يرجع سببها إلي ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء.
 
وقدم التقرير المنشور عبر موقع “everdayhealth” أبرز وأهم النصائح التي تساعد في التخلص والقضاء علي حموضة المعدة، ومنها: 
 
-أبتعد عن تناول الصودا إذا كنت تعاني من حموضة المعدة، لأن استخدام صودا الطعام دائما للتخلص من الحرقة أمر غير صحيح ومضر فيزيد من فرص تعرضك للإصابة بمشاكل في الكلي. 
 
- التخلص من الوزن الزائد، فعندما يعاني الشخص من الوزن الزائد تكون بطنه ممتلئة، لذلك يكون الحجاب الحاجز مرتفعا، وبالتالي يكون وضع المعدة غير صحيح، ما يؤدي إلى سهولة ارتجاع الحمض إلى المريء. 
 
-ابتعد عن  ارتداء الملابس الضيقة، لأنها تسبب  زيادة افراز الصفراء،  وتبين أن الوزن الزائد يلعب دور المشد الذي ترفعه الدهون. 
-تجنب تناول الأدوية المضادة للحرقة بصورة غير صحيحة، فالأسلوب الصحيح لها هو قبل تناول الطعام بنصف ساعة. 
 
- تناول فيتامين ب12 والمغنسيوم إذا كنت تتناول أدوية مضادة للحموضة لأنها من دورها تقليل فعالية بعض الأدوية وخاصة لمرضي القلب. 
-من أهم النصائح هي تناول أطعمة صحية خالية من الدهون، وغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومنها السلطة، والفواكه، والأطعمة الخالية من الدهون والسريعة والمسبكات أبعتد عنها قدر الإمكان. 

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