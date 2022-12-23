رؤساء شركات مياه الشرب: بدأنا التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنّ التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء تبدأ بالنسبة إلينا مع نهاية فصل الصيف، موضحًا: "الاستعدادات لدينا بدأت في 10 أكتوبر، حيث بدأنا في تطوير الشنايش والمطابق وصيانة المعدات وإن كانت الصيانة شبه مستمرة على مدار العام".

وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: "هيئة الأرصاد الجوية دقيقة وتتواصل معنا بالنسبة لتوقعات الأمطار كما ترسل إلينا التوقعات الفجائية، وبالنسبة لأمطار الأمس، فقد كانت أقل حدة من الإسكندرية وهيئة الأرصاد نبهت على هذا الأمر".

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح: "أمطار مطروح والضبعة كانت خفيفة بالأمس حيث بدأت في التاسعة والنصف واستمرت لمدة ساعة دون أي تراكمات، والأمطار كانت متركزة في سيدي عبدالرحمن والعلمين وبدأت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى الساعة الثانية ليلا، كانت خفيفة في البداية ثم متوسطة بعد الساعة الخامسة بعد المغرب، وتم التعامل مع التجمعات في العلمين الجديدة، والتجمعات لم تكن عقبة أمام حركة السيارات".

فيما قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ الشركة جاءها إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: "في تمام الساعة الثانية فجرا حدثت بعض التجمعات على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفع كميات الأمطار وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون التأثير على حركة السيارات".

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: "عرباتنا وبدالاتنا منتشرة في كل أنحاء المحافظة، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء، اشتدت حدتها ليلا في الغرب بالعامرية والعجمي، ةتم التعامل مع كل تجمعات المياه".

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: "مع التغيرات المناخية، أصبحت توقيتات النوات تختلف، لدينا نوة رأس السنة تحدث في الخامس والعشرين من ديسمبر، ونحن الآن اقتربنا منها، ونتواصل على مدار الساعة مع الزملاء في هيئة الأرصاد، ورئيس الهيئة عين لنا الدكتورة إيمان شاكر مختصة بالإسكندرية ترسل إلينا الخرائط والتوقعات الخاصة بالأمطار وشكل السحب".