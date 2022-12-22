"مياه سوهاج" تنتهى من الاختبارات العملية للمتقدمين للوظائف الفنية والحرفية

سوهاج عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من أعمال الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف كيميائى وأخصائي سلامة وصحة مهنية وفنى معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفى وعامل والتى استمرت حتى 22 ديسمبر الجارى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم فى وقتاً سابق إعلان أسماء المتقدمين وتوقيت الاختبارات ومقرات اللجان وذلك بالبحث بالرقم القومى على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية إلى أن أعمال الاختبارات العملية أجريت تحت إشراف متخصصين فى المجالات المعلن عنها وأنه تم الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وقنا والأقصر خلال أعمال الاختبارات العملية، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لأعمال اللجان، وأنه تجرى أعمال اختبارات للمتقدمين لوظائف أخصائى موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن بجامعة سوهاج، أسفل مجمع المدرجات بمدينة سوهاج الجديدة فى الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2022.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه أجريت الاختبارات العملية لوظيفة كيميائى وفنى معمل بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة مركز أخميم، كما أجريت الاختبارات العملية لوظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة بمحطة مياه نيدة هذا بالإضافة إلى إجراء الاختبارات العملية لوظيفة حرفى سادس بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

وأجريت الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الأبعادية قرية بنى هلال المراغة، وتم إجراء الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشأة بمحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الامن واجريت الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.