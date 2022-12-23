أطعمة مفيدة لصحة العظام.. قلل الملح والكافيين

كتبت ميرفت رشاد

توفر العظام مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك الدعم الهيكلي وحماية الأعضاء وربط العضلات وتخزين الكالسيوم، في حين أنه من الضروري بناء عظام قوية وصحية أثناء الطفولة والمراهقة، لا يزال من المهم للغاية التأكد من أن نظامك الغذائي هو الأمثل لصحة العظام طوال فترة البلوغ عظامك تتغير دائما، مع تقدمك في العمر، تفقد كتلة عظام أكثر بقليل مما تكتسبه لذلك ، من الضروري اتخاذ الاحتياطات المناسبة للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام والإصابات المحتملة، يمكن أن يوفر النظام الغذائي النباتي العناصر الغذائية الضرورية التي تحتاجها لبناء عظام قوية دون الآثار الصحية السلبية المرتبطة بالحليب ومنتجات الألبان ، إليك الأطعمة التي يجب ألا تتناولها لتحافظ على صحة عظامك وقوتها، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

ما هي الأطعمة الأفضل لصحة العظام؟



الأطعمة الغنية بالكالسيوم :

الكالسيوم مفيد لبناء العظام وحمايتها ، وهناك الكثير من مصادر الكالسيوم في النظام الغذائي النباتي، تعد الخضراوات الورقية الخضراء ، مثل البروكلي المطبوخ ، وبراعم بروكسل ، واللفت ، والكرنب من المصادر الرائعة تحتوي الخضراوات ذات الأوراق الخضراء على أكثر أشكال الكالسيوم وتساعدك على الحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

تعتبر الخضراوات الورقية أيضًا مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في منع فقدان الكالسيوم، تشمل المصادر الأخرى للكالسيوم أطعمة الصويا ، مثل فول الصويا والفاصوليا والبازلاء والعدس وبذور الشيا وحليب الصويا واللوز.

الأطعمة الغنية بفيتامين د:

بدون الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية ، يحتوي النظام الغذائي النباتي على القليل من فيتامين د أو لا يحتوي على فيتامين د، يساعد فيتامين د أجسامنا على بناء عظام صحية. بدون هذا الفيتامين ، لا يمكننا امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح ، والذي نعرف أنه ضروري، تشمل المصادر الفطر وحليب الصويا المدعم وحليب اللوز والحبوب وعصير البرتقال.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم :

التأكد من إضافة الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام. هذا يساعد على تقليل مخاطر كسور العظام وهشاشة العظام. تشمل بعض المصادر الكينوا ودقيق الشوفان والجوز البرازيلي وبذور اليقطين واللوز والسبانخ.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟



الصودا:

حمض الفوسفوريك هو أحد المكونات الرئيسية في المشروبات الغازية ، وإذا تم تناوله بشكل كافٍ ، فقد يؤدي إلى فقدان العظام.

الملح:

استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام ، وفي النهاية هشاشة العظام في بعض الحالات. وذلك لأن المستويات العالية من الصوديوم مرتبطة بزيادة إفراز الكالسيوم .

الكافيين:

يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين الزائد إلى تجريد عظامك من الكالسيوم ، مما يقلل بشكل أساسي من كثافة المعادن في العظام. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام.