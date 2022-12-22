جاء ذلك خلال لقاء ميقاتى، اليوم الخميس، أحمد أبو الغيط في السراي الحكومي، في حضور الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وأشاد ميقاتي بحرص الـمين العام لجامعة الدول العربية على لبنان وبالكلمة التي ـلقاها اليوم في "منتدى الاقتصاد والـعمال"، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الأمد، ودعا إلى إقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى.

وعقب اللقاء أدلى أبو الغيط بتصريح أكد فيه أن لبنان يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانيات موجودة لتحقيق هذا الأمر.

وأضاف أن هناك انسدادا سياسيا ووضعا اقتصاديا صعبا وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، مؤكدا أن جميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب.

وعبر عن ثقته في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لان يخرجوا البلد من هذا المأزق، معتبرا أن المفتاح يجب أن يكون في بداية انتخاب رئيس جديد للبلاد.