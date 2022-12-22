محافظ كفر الشيخ يتفقد الأسواق والمحال للتأكد من توافر السلع بأسعار مخفضة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، فرعى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ودلتا ماركت وعدد من المحال، والمنافذ المتعددة بمدينة كفر الشيخ، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، مشددًا على ضبط الأسعار وعدم المغالاة على المواطنين المترددين على منافذ البيع.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الأقسام المختلفة المعروض من السلع الغذائية بفروعى الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتأكد من توافر السلع التى تباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوبر ماركت والمحال التجارية، موجها المسئولين بالفرعين بضرورة تزويدهما بالسلع الغذائية، وتنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، لافتًا إلى أن هذه السلاسل من منافذ بيع السلع، لها دور كبير فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وعدد من المحال التجارية، مشددا على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة فى الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع فى أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع.

ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار شن الحملات بمراكز ومدن المحافظة، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار، فى إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين وكافة الجهات، مؤكدا على ضرورة التنبيه على كافة التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأى سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار.

ووجه المحافظ، بتفعيل اللجان الرقابية، والتى تم تشكيلها بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددا على متابعة المخابز البلدية والسياحية.