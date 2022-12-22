محافظ الوادى الجديد يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.. صور

وتفقد الوفد الموقف الإنشائي بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، المقرر افتتاحه بداية العام المقبل 2023، كأول مجمع من نوعه على مستوى الجمهورية يتم ربطه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأشاد أعضاء اللجنة بحجم الإنجاز المتحقق في نسب التنفيذ والريادة بتنفيذ المجمع بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، كما قاموا بزيارة حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس اللجنة بغرس نخلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة.

بالتزامن مع ذلك، شهدت حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انتشار السحب الكثيفة فى سماء المحافظة والتى تسببت في حجب أشعة الشمس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب رياح باردة، كما سجلت درجات الحرارة 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض حتى 11 درجة مئوية في ساعات الليل، وتزداد حدة البرودة فى الساعات الأولى من الصباح لتسجل أقصى درجات انخفاض للحرارة وخاصة فى المناطق المفتوحة حتى 7 درجات مئوية.

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع حالة الاستعداد وعقد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفورى مع أية طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

وشهدت المحافظة منذ بداية فصل الشتاء استقرارا في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.